الصحة: توافر (5620) وظيفة صحية للسعوديين فقط

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة عن توفر (5620) وظيفة صحية للسعوديين فقط (رجال ونساء)، وذلك حسبما ذكرت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين. وجاءت مسميات الوظائف المتوفرة على حسبما تم توضيحه في الجدول التالي:

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