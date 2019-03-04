«حيلة بسيطة» لتفعيل «الوضع الليلي» في فيس بوك مسنجر

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت شبكة فيس بوك إطلاق ميزة “الوضع الليلي” Dark Mode لتطبيق التراسل الفوري “مسنجر” على نظامي أندرويد وآي أو إس، ورغم إتاحتها رسمياً، إلا أنها تحتاج لحيلة بسيطة لتفعيلها.

وبالنظر إلى أن أيقونة الوضع الليلي في معظم التطبيقات على الأجهزة المحمولة هي الهلال، فإنه يمكن للمستخدم تفعيل الوضع الليلي بإرسال رمز الهلال إلى نفسه أو إلى مستخدم آخر.

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وبعد إرسال الرمز عبر مسنجر، فإن العديد من أيقونات الهلال ستنهمر مثل المطر، على شاشة المحادثة، فيعلم المستخدم أن الميزة، أُطلقت لديه وتحتاج إلى نقر زر التفعيل.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق فيس بوك مسنجر من متجر بلاي لمستخدمي نظام أندرويد، ومن آب ستور، لمستخدمي أجهزة آي فون وآي باد.