“السعودية” تعلن إطلاق رحلاتها إلى #مراكش و #أثينا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الخطوط السعودية عن إطلاق رحلاتها المباشرة من السعودية إلى مراكش في المملكة المغربية وأثينا في اليونان، وذلك ضمن خطط “السعودية” لزيادة حصتها السوقية من سوق النقل الدولي، والتوسع دوليًا وداخليًا بالتزامن مع وصول الأسطول الجديد.

وتفصيلًا، ستبدأ رحلات مراكش خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستكون ثاني وجهات “السعودية” في المملكة المغربية وبثلاث رحلات أسبوعياً، فيما ستبدأ رحلات السعودية إلى أثينًا خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بعدد 4 رحلات أسبوعية.

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وكانت الخطوط السعودية قد حققت خلال عام 2018م أرقامًا قياسية وأداءً مميزًا على شبكة الرحلات الدولية، حيث تم تحقيق قفزة كبيرة وبنسبة تزيد عن (11%) في أعداد الضيوف المنقولين دوليًا مقارنة بالعام السابق.

ولأول مرة في تاريخ “السعودية” منذ تأسيسها تجاوز عدد الضيوف على الرحلات الدولية عدد ضيوف القطاع الداخلي، وهو ما يعكس توجه الناقل الوطني للتوسع في التشغيل الدولي وتعزيز مكانته بين شركات الطيران العالمية وزيادة حصته في سوق النقل الدولي.