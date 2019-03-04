محاولة لتهريب 30 كجم حشيش مخدر بـ #عسير

صحيفة الخليج الالكترونية

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، كمية من الحشيش المخدر، كما تمكنت من ضبط المهربين.

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن وزنها بلغ ( ٫٨٠٠ ٣٠) ثلاثون كيلو وثمانمائة جرام.