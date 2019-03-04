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صحيفة الخليج الالكترونية
أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، كمية من الحشيش المخدر، كما تمكنت من ضبط المهربين.
وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن وزنها بلغ ( ٫٨٠٠ ٣٠) ثلاثون كيلو وثمانمائة جرام.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة لتهريب 30 كجم حشيش مخدر بـ #عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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