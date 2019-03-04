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مصرع 3 معلمات إثر حادث تصادم بـ #القويعية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

لقيت ثلاث معلمات من محافظة القويعية مصرعهن، وأصيبت رابعة، وذلك إثر حادث سير وقع لمركبتهن صباح اليوم على طريق الرين – بيشة في طريقهن لمدارسهن.

 

وأوضحت إدارة العلاقات العامة بتعليم القويعية قائلة: إن الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبة المعلمات بمركبة أخرى وجهاً لوجه، أثناء ذهابهن لمدارسهن في مدرسة كتنه ومدرسة الرقمية بقطاع الحصاة ومجمع الرقمية، وقد أسفر ذلك عن وفاة ثلاث منهن وإصابة الرابعة.

 

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وأضافت: تم نقل جميع الحالات لمستشفى الرين العام، فيما تابع الحادث بمستشفى الرين مدير مكتب التعليم بالرين شالح بن سفران والمساعد للشؤون المدرسية بمكتب الرين والمساعدة للشؤون التعليمية ومشرفة القيادة المدرسية بالمكتب .

 

من جهة أخرى وجه مدير التعليم بمحافظة القويعية المسؤولين بمكتب التعليم بالرين بمتابعة إكمال إجراءات المعلمات المتوفيات والمعلمة المصابة وتقديم ما يحتاجه أسرهم.

 

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