هولندا تستدعي سفيرها لدى #إيران

الخليج - رويترز نقلت وكالة “رويترز” عن وزير الخارجية الهولندي قوله إن بلاده استدعت سفيرها لدى طهران. Advertisements وأوضحت أن ذلك يأتي بعد طرد موظفين هولنديين من إيران. وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في تغريدة على “تويتر”: “قررت استدعاء السفير لدى طهران للتشاور”، مضيفاً أن طرد موظفين هولنديين “أمر غير مقبول”.

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