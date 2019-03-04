صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية إدارة شؤون الموظفين بالقوات الجوية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين في مختلف مناطق المملكة. Advertisements وكشفت أن التقديم على هذه الوظائف بدأ من يوم أمس الأحد الموافق 26/ 6/ 1440هـ ويمتد إلى يوم الخميس الموافق 30/ 6/ 1440هـ وذلك عن طريق موقع القوات الجوية الإلكتروني (rsafcivilian.mod.gov.sa). ولمزيد من التفاصيل عن الشروط والمؤهلات والخبرات الموضحة للوظائف: https://rsafcivilian.mod.gov.sa/Pages/Default.aspx

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن #وظائف شاغرة بـ #القوات_الجوية بمختلف مناطق #المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.