توقعات #الأرصاد غدا..  أجواء ماطرة بهذه المناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم غد الثلاثاء، على عدد من المناطق.
وذكرت “الأرصاد” أن هذه المناطق هي: “تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والأجزاء الشمالية لمنطقتي المدينة المنورة، والشرقية”.
ودعت الهيئة لمتابعة تقاريرها اليومية وما يصدر عن “الإنذار المبكر” من تنبيهات.
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