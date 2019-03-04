توقعات #الأرصاد غدا..  أجواء ماطرة بهذه المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم غد الثلاثاء، على عدد من المناطق.

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وذكرت “الأرصاد” أن هذه المناطق هي: “تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والأجزاء الشمالية لمنطقتي المدينة المنورة، والشرقية”.

ودعت الهيئة لمتابعة تقاريرها اليومية وما يصدر عن “الإنذار المبكر” من تنبيهات.