سلاح سري جديد في الجيش الأمريكي.. ما هو؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد سنوات من الحروب ودخول الجيش الأمريكي في معارك كثيرة، تفكر الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام الأنفاق التكتيكية في ساحة المعركة، وسيعمل على المشروع المناظر في مكتب المشاريع البحثية الواعدة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.

وذكرت مجلة "ناتشونيال إنترست" أن الأنفاق التكتيكية كانت مصدر قلق للاستراتيجيين الأمريكيين على مدى التاريخ، كان يستخدمها اليابانيون في إيوجيما لإعداد الكمائن، وكذلك كان الفيتناميون يستخدمونها ضد الجنود الأمريكيين على نطاق واسع.

حتى الآن، يتم استخدام الأنفاق في بلدان مختلفة حيث توجد وحدة أمريكية وتجري عمليات عسكرية. بعد تحليل الوضع، خصص الاستراتيجيون الأموال لتطوير التكنولوجيا التي تسمح بإنشاء أنفاق بسرعة في ساحة المعركة للاتصالات والمناورات.

والقضية معقدة بسبب عدم وجود خبرة في بناء مثل هذه الهياكل، الولايات المتحدة قادرة على بناء أنفاق مدنية، ولكن هناك كفاءات أخرى مطلوبة للعمليات العسكرية.

وقالت المجلة: "لا تشمل أي من التخصصات العسكرية لوزارة الدفاع الأمريكية نفقًا تكتيكيًا هجوميًا، ولا توجد أي تقنية أو معدات تدعم إنشاء أو تشغيل نفق تكتيكي.

بالإضافة إلى ذلك، تستند أعمال حفر الأنفاق الحالية بشكل رئيسي على الحفر الاستكشافي وتركيب منارات الملاحة فوق الأرض".

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وسوف تتطلب المرحلة الأولى من المشروع حوالي 11 مليون دولار، سيقوم الخبراء بتقييم فعالية أساليب الحفر والتنقل من حيث المؤشرات الفنية بهذا المبلغ.

وأشارت المجلة إلى أنه في حالة تنفيذ برنامج أنفاق القتال، سيحصل الجنود الأمريكيون للمرة الأولى منذ فترة طويلة على فرصة "العدالة الشعرية" لفترة طويلة عانوا من أنفاق خصومهم ، والآن ستكون هناك فرصة "لإعادة الدين".

يذكر أن القوات المسلحة الأمريكية هي القوة الأعظم في وقتنا الحالي، فهي اليد العليا في الكثير من القضايا وربما الكثير من القرارت المهمة.

وتمتلك القوات الخاصة الأمريكية (US Army Special Forces) 450,000 جندي يعمل في 135 دولة من أصل 195 دولة في العالم كله وتشمل المهام التي تقوم بها القوات المسلحة الأمريكية في تلك الدول ما يسمى بالحرب غير التقليدية (unconventional warefare) وتعني دعم القوات المسلحة الأمريكية لجهات مقاومة أو حركات التمرد في تلك البلاد.

كما تشمل أيضا قوات الدفاع المشترك (foreign internal defense) والتي تكون بهدف الدفاع عن الولايات المتحدة بالاشتراك مع قوى أجنبية أخرى كفرنسا وألمانيا ومكافحة الإرهاب (counterterrorism) وإلى غيرها من المهام الرئيسية للجيش.