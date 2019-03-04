شكرا لقرائتكم واشنطن تخفض تمثيلها الديبلوماسي لدى الفلسطينيين اعتباراً من اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس المحتلة - أ ف ب | منذ ساعتين في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 17:22

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها الديبلوماسي لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ اليوم (الإثنين) عبر دمج قنصليتها في القدس بسفارتها لدى إسرائيل.



وأفاد البيان «في الرابع من آذار (مارس) 2019، سيتم دمج قنصلية الولايات المتحدة العامة في القدس بسفارة الولايات المتحدة في القدس لتشكلا بعثة ديبلوماسية واحدة».

وكانت القنصلية الأميركية في القدس مثلت بحكم الأمر الواقع سفارة لدى الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق أوسلو في تسعينات القرن الماضي.

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وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن هذه الخطوة التي أعلن عنها في تشرين الأول (أكتوبر) لن تشكل تغييراً في السياسة وتهدف إلى تحسين «الفاعلية».

لكن المسؤولين الفلسطينيين اعتبروا أن هذا القرار هو خطوة أخرى ضدهم من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي جمد الفلسطينيون الاتصالات معها بعد قرار ترامب في 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وكان مسؤول أميركي أعلن السبت عن دخول هذا القرار حيز التنفيذ اليوم.