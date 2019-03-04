شكرا لقرائتكم الراعي يطالب السلطة بالكف عن افقار الشعب: لضبط الفساد وإعادة المال المسلوب إلى الخزينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 13:33

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي الى "ضبط الفساد وإعادة المال المسلوب إلى خزينة الدولة والكف عن إفقار الشعب"، وقال خلال ترؤسه القداس الاحتفالي، في كاتدرائية مار اسطفان في البترون لمناسبة اختتام المسيرة المجمعية في أبرشية البترونية في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، النائب فادي سعد، النائبان السابقان بطرس حرب وسامر سعادة، وحشد من أبناء رعايا الابرشية بالاضافة الى رؤساء ومنسقي لجان المجمع والاعضاء: "في زمن كثرت فيه حاجات شعبنا الذي يفتقر يوما بعد يوم، ويحرم من أبسط سبل العيش الكريم بما فيها المأكل والغذاء السليم والماء والكهرباء والصحة، والعمل والسكن وتأسيس عائلة والتعليم والتربية وتحفيز القدرات، مدعوون لافتقاد شعبنا في محنه، والوقوف الى جانبه والتضامن معه، ومساعدته كي يعيش بسلام داخلي وطمأنينة. لكننا في الوقت عينه نطالب السلطة السياسية عندنا الكف عن إفقار الشعب وزجه في حال العوز والحرمان والبطالة والقهر". وسأل: "كيف تستطيع الحكومة الجديدة القيام بما وعدت به في بيانها الوزاري من إجراء إصلاحات جريئة من أجل النهوض الاقتصادي والمالي، فيما هي تحمل الخزينة أثقالا مالية جديدة باهظة من دون موازنة منجزة، ومن دون عرض شامل لوضعية الدين العام، وتصور وزارة المالية لإدارته وضبطه، ومن دون إقفال حساب العام الماضي لجهة مجمل الانفاق والمستحقات الراهنة، والايرادات المحققة، ومن دون ضبط الفساد وإعادة المال المسلوب إلى خزينة الدولة؟.



واضاف: "كيف تستطيع السلطة السياسية السكوت عن عدم تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة، لأن هذا أو ذاك من النافذين يمنع او يتمنع عن التنفيذ، إما تسلطا، وإما تهديدا، وإما بقوة السلاح. فأين هيبة الدولة، وأين مسؤوليتها عن مصالح المواطنين وحقوقهم؟ أهكذا تكون الدولة القادرة والقوية؟ وكيف يكون العدل أساس الملك فيها؟". وقال: "أبناء كنيستنا المارونيّة اليوم بحاجة ماسّة إلى تثقيف إيمانهم. عندما نسمع في هذه الأيّام كيف يتكلّم مسيحيّون عن الزواج المدني والزّواج الدّينيّ ندرك مدى الجهل والحاجة إلى ثقافة لاهوتيّة عند شعبنا. إننا في لبنان وهذا المشرق، أصحاب رسالة إنجيلية، هي رسالة المحبة والعيش معا في مجتمع تعددي، بالاحترام والتكامل مع الآخر المختلف، لكي نبني معا مجتمعا قائما على التنوع ويسوده التضامن والتعاون والاغتناء المتبادل. وهي رسالة حملها أبناء كنيستنا شهادة ناصعة بلغت ببعضهم حتى شهادة الدم".