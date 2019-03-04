شكرا لقرائتكم الملك الأردني لبري: باستطاعتنا مبادلة الكهرباء بالمياه مع لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 13:22

استقبل عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني، بعد ظهر اليوم في القصر الملكي في عمان، رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، وعرض معه للتطورات الراهنة في المنطقة. وتناول الحديث عددا من المواضيع المتعلقة بالعلاقات والتعاون بين لبنان والأردن خصوصا والعلاقات العربية- العربية عموما.



وأكد الملك الأردني "العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين"، منوها "بدور الرئيس بري في هذا المجال"، ومؤكدا على "توسيع مجالات التعاون بين لبنان والأردن في ما يعود بالخير على البلدين".

وأفاد المكتب الاعلامي لبري، في بيان، ان الطرفين تناولا "الهم المشترك وهو قضية النازحين السوريين، حيث تناول الحديث ضرورة التواصل مع الحكومة السورية سواء من لبنان أو الأردن، من أجل تأمين عودة الأخوة السوريين إلى بلدهم، واتفق على التنسيق والتواصل في هذا المجال".

كما تطرق الحديث خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة لبنان في الأردن تريسي شمعون، إلى معبر نصيب، وأكد بري "أهمية هذا المعبر وما يمكن أن يفيد كل من لبنان وسورية والأردن".

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وشرح بري للملك عبدالله موضوع الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة. وخلال الحديث أشار الملك الأردني إلى أنه سيزور الولايات المتحدة، وهنا حمله بري ملف المساعدة في ترسيم الحدود البحرية وطرحه مع الأميركيين من زاوية الحل الذي اعتمد في الحدود البرية والخط الأزرق.

وتطرق الحديث ايضا إلى إمكان توسيع التعاون بين البلدين، فأشار الملك الأردني إلى "وجود فائض في الكهرباء لدى الأردن"، وهنا أشار بري إلى "وجود فائض من المياه في لبنان، مستوضحا سعر الكهرباء إذا ما أراد لبنان أن يستفيد منها، فرد الملك الأردني قائلا: "نحن نرحب بذلك فلديكم فائض من المياه وبالمستطاع أن نبادلكم الكهرباء بالمياه".

وسبق اللقاء الثنائي استقبال الملك الأردني رؤساء البرلمانات المشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين للإتحاد البرلماني العربي.

وكان إنتخب المؤتمر التاسع والعشرين للإتحاد البرلماني العربي الذي افتتح أعماله عند الحادية عشر من قبل الظهر في عمان تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، الرئيس بري أميناً لسر المؤتمر، كما إنتخب رئيسة مجلس الإتحاد الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة أمل قبيسي نائبة للرئيس.

من جهة اخرى شارك بري مساء امس في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات العربية المشاركة في المؤتمر، واتفق المجتمعون على ان تكون القدس العنوان الوحيد للمؤتمر. واستقبل في مقر اقامته رئيس مجلس الاعيان الاردني السابق طاهر المصري.