شكرا لقرائتكم مدرّسون إيرانيون يضربون مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ب - | منذ 14 ساعة في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 22:44

أعلنت نقابة المدرّسين الإيرانيين اليوم الأحد الإضراب مجدداً، احتجاجاً على تدنّي رواتبهم وعدم تقاضيها وارتفاع التضخم.



وشمل الإضراب عشرات المدن، بينها تبريز وشيراز ويزد ومشهد وقزوين وأصفهان وكرج وألبرز ومريوان وكرمانشاه وسنندج.

وكان المدرّسون نفذوا إضراباً عن العمل، في أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي وخصخصة المدارس وقمع المدرّسين.

على صعيد آخر، نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة وتسجيلاً مصوّراً للزعيم المعارض مير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد، الخاضعين لإقامة جبرية منذ العام 2011.

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة «اعتماد» المؤيّدة للإصلاحيين، الصورة من دون نصّ، علماً أنها لم تُنشر في النسخة المطبوعة للصحيفة. وحظّرت السلطات الإيرانية على وسائل الإعلام نشر صور لموسوي ورهنورد، وللزعيم المعارض الآخر مهدي كروبي، بعد إخضاعهم لإقامة جبرية عام 2011.

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كذلك بثّ موقع «كلمة» التابع لموسوي تسجيلاً مصوّراً للزعيم المعارض، بدا فيه مؤدياً الصلاة ووراءه أشخاص. وأفاد الموقع بأن الفيديو سُجِل في منزل شقيقة موسوي، ونُشِر تزامناً مع عيد ميلاده السابع والسبعين.

من جهة أخرى، صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني على منع الترشح للانتخابات النيابية 4 دورات متتالية.

وحظي الاقتراح بموافقة 134 نائباً ومعارضة 95 وامتناع 7، علماً انه يحتاج موافقة مجلس صيانة الدستور ليصبح قانوناً.

لكن النائب محمد دهقان، عضو اللجنة القانونية القضائية في البرلمان، اعتبر أن التعديلات مخالفة للدستور الذي «قيّد الترشح لرئاسة الجمهورية بدورتين، لكنه لم يفرض قيوداً في ما يتعلّق بترشّح النواب».

إلى ذلك، أعلن النائب مهرداد لاهوتي أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف شدد على أن هناك «حاجة ملحّة» لإقرار انضمام بلاده إلى معاهدة دولية لمكافحة تمويل ألإرهاب وتبييض الأموال، استجابة لطلب مجموعة العمل المالي (فاتف) في هذا الصدد. وأعرب الوزير عن أمله بموافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام على مشاريع قانون في هذا الشأن.