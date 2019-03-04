دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي من هواوي لهاتفها المرتقب Nova 4e ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت العملاق الصيني هواوي إعلان تشويقي جديد لهاتف Nova 4e الذي يعلن عنه رسمياً خلال الفترة القادمة، والذي يضم كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي قريباً عن إصدار جديد من الهواتف الذكية Nova 4e، بعد أن قدمت هاتف Nova 4 في شهر ديسمبر من العام الماضي، إلا أن هذا الإصدار يأتي بنتوء water-drop في الشاشة، مع كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، مع مميزات تجميل يدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي AI.

إعلان هواوي التشويقي للهاتف لم يأتي بالكثير من التفاصيل حول مواصفات الهاتف، إلا أن التسريبات التي انطلقت من TENAA تشير إلى أن هذا الإصدار الذي يأتي برقم MAR-TL00 / MAR-AL00 الآن، يتميز بحجم شاشة 6.15 إنش.

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أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Nova 4e كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية، إلى جانب مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Kirin 710، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال الأسابيع المقبلة أو مزيد من التسريبات لنتعرف بشكل أوضح على مواصفات الهاتف.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي من هواوي لهاتفها المرتقب Nova 4e ظهر على التقنية بلا حدود.