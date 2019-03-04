الدوحة: مقتل خاشقجي ليس قضية سعودية داخلية

دبي - بواسطة محمد فارس © twitter.com/Lolwah_Alkhater/media

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم خارجية قطر لؤلؤة الخاطر، أن بلادها تؤيد التدابير التي اتخذتها تركيا للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الخاطر في تصريحات للصحافة التركية: "نؤيد التدابير التي اتخذتها تركيا للتحقيق في قضية مقتل خاشقجي، ونشجع جميع الكيانات ذات الصلة على التعاون مع التحقيق، وقطر أضافت صوتها إلى قائمة البلدان التي تدعو إلى إجراء تحقيق شامل لإلقاء الضوء على مقتل الصحفي السعودي خاشقجي".

وأضافت: "رغم أن خاشقجي كان مواطنا سعوديا، وجريمة القتل وقعت على أرض تركية، فإن الحادث لا يمكن اعتباره مشكلة داخلية للمملكة".

وقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي ولم يعثر حتى الآن على جثته، فيما السلطات السعودية مستمرة في التحقيق للكشف عن الجناة وفك خيوط الجريمة، كما اعتقلت عددا من المتهمين على ذمة التحقيق.