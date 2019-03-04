محمد بن زايد يوجه بافتتاح "قصر الوطن" بمجمع الرئاسة ويكون متاحا للزوار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، بأن يضم قصر مجمع الرئاسة، صرحا يتاح للزوار، يسمى قصر الوطن. وقال بن زايد:"فى إطار رؤية رئيس الدولة.. وجهنا بأن يضم مجمع قصر الرئاسة صرحا متاحا للزوار يسمى "قصر الوطن" يكون جسرا حضاريا للتواصل الثقافى بين الشعوب ورافدا يثرى الحصيلة المعرفية لرواده".

قصر الرئاسة Advertisements

قصر الوطن

محمد بن زايد ويفتتح قصر الوطن أبوابه أمام الزوار يوم 11 مارس 2019، ويتضمن مكتبة، تحتوى على مصادر معرفية واسعة تعنى بدولة الإمارات. كما يضم بيت المعرفة الذى يلقى الضوء على الإسهامات العربية فى الحضارة الإنسانية، على أن تقام به معارض تفاعلية ثقافية وتاريخية.

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