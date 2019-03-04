تفاصيل لقاء السبسي ووزير الداخلية السعودي في تونس

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جاء اللقاء على هامش أشغال الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي احتضنتها تونس يوم 03 مارس/ آذار.
© AP Photo / Hassene Dridi
وذكر بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وبمواقف المملكة الداعمة والمساندة لتونس، لا سيما في المجالات التنموية ومكافحة الإرهاب.
وأكد السبسي على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي، ولجهودها الكبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية نشر على الصفحة الرسمية لموقع الرئاسة، أشار الرئيس إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من تكاتف وتضامن وتعاون بين كافة الدول العربية. متمنيا أن تكون القمة العربية التي ستحتضنها تونس أواخر الشهر الجاري منطلقا جديدا للنهوض بالعمل العربي المشترك وتخليص المنطقة تدريجيا من الأزمات التي تعيشها.
وأشاد الأمير عبد العزيز بن سعود بالعلاقات التاريخية القوية التي تجمع البلدين، وما تشهده من حركية وزخم كبيرين، بفضل حرص قيادتي البلدين على تنميتها باستمرار.
وأكد على الدور الإيجابي الذي تضطلع به تونس في المنطقة العربية، وما يميزها من خصوصيات، لا سيما في مجال الاعتدال والتسامح والانفتاح، وأثنى على الجهود التي تبذلها من أجل إنجاح الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
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