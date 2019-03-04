الجيش السوري يدمر أوكارا لإرهابيي "كتائب العزة" في ريف حماة الشمالي

أطلق الجيش العربي السوري، اليوم، رمايات مكثفة على مواقع ونقاط تحصن إرهابيين من "كتائب العزة" في بلدة لطمين ردا على خروقاتهم ومحاولات مجموعات منهم الاعتداء على المناطق الآمنة في الريف الشمالي، كما نقلت وكالة "سانا".

وأسفرت الرميات عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أوكار ومواقع محصنة وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

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وتصدت وحدات الجيش أمس لهجوم مجموعات إرهابية على بعض النقاط العسكرية على امتداد محور المصاصنة وقضت على عدد منهم وأصابت آخرين فيما فر الباقون شمالا باتجاه ريف إدلب الجنوبي.