ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 44 مليار دولار في فبراير

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وحسب (رويترز) كان الاحتياطي النقدي 42.616 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني.

وزاد حجم الدين الخارجي للبلاد إلى 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من 92.644 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي، الخميس 28 فبراير/ شباط الماضي، أن نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر تراجع إلى 11.95 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني.

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وبلغ المعروض النقدي 3.64 تريليون جنيه مصري (207.70 مليار دولار) في نهاية يناير/ كانون الثاني، ارتفاعا من 3.63 تريليون جنيه قبل شهر.

وبموجب اتفاق بقيمة 12 مليار دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في 2016، تعمل مصر على وضع المعروض النقدي تحت السيطرة للمساعدة في خفض التضخم. ونما (ن2) بنسبة 20.45 بالمئة في يناير/ كانون الثاني 2018.

وبلغ التضخم في المدن 12.7 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، انخفاضا من 17.1 بالمئة قبل عام.