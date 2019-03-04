"البترول الكويتية" توقع اتفاقا مع بريطانيا لقروض حتى 3 مليارات دولار

وقالت المؤسسة في بيان، إن الهيئة ستقدم قروضا وتسهيلات ائتمانية لصادرات سلع وخدمات بريطانية مستثمرة في مشاريع تنفذها المؤسسة الكويتية ووحداتها، وفقا لـ"رويترز".
ومثل الجانب الكويتي في توقيع مذكرة التفاهم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، هاشم هاشم، فيما حضر التوقيع عن هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance، UKEF)، غوردن ويلش، بحسب "وكالة أنباء النفط".
ووفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها ستقوم هيئة تمويل الصادرات البريطانية بتقديم الدعم التمويلي الذي يتضمن قروض وتسهيلات ائتمانية تصل إلى 3 مليارات دولار لصادرات المملكة المتحدة من السلع والخدمات المستثمرة بالمشاريع التي تقوم بتنفيذها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والمتعلقة بالصناعة النفطية.
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