تدريب دفاع صاروخي للجيش الأمريكي في إسرائيل

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وتابع أن "نشر منظومات الدفاع الأميركية في إسرائيل يعكس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وحمايتها".
وأضاف أن "جيش الدفاع يعمل بالتعاون مع القوات الأميركية بهدف تعزيز التنسيق المتبادل والقدرات التشغيلية دفاعًا عن سماء إسرائيل، ويعتبر تمرين نشر المنظومات الأميركية فرصةً للتدرب على دمج منظومات الدفاع الأميركية المتطورة في قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية".
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