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© REUTERS / Ramzi Boudina
واندلعت احتجاجات حاشدة ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات، وقال مدير حملته أمس الأحد إنه قرر الترشح وذكرت قناة النهار إنه عرض التنحي بعد عام إذا ما أعيد انتخابه.
وقال سكان وأظهرت لقطات مصورة على الإنترنت إن مئات الجزائريين تجمعوا في العاصمة ومدن أخرى، في وقت متأخر اليوم الأحد، للاحتجاج على عزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية جديدة.
وقال سكان إن مئات الشباب تجمعوا في وسط الجزائر ورددوا هتافات مناهضة للحكومة. وأفادت مواقع جزائرية على الإنترنت أيضا بوقوع احتجاجات في البويرة وتيزي وزو وبوفاريك.
وقبل ساعات، قال مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة إنه قدم ملفات ترشحه في انتخابات 18 أبريل/ نيسان.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من فرنسا على ترشح بوتفليقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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