بالفيديو... سعوديون يستقبلون قطريين بالورود الحمراء في المطار

ويستعد السد القطري لمواجهة الأهلي السعودي، غدا الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا.

واستقبل السعوديون لاعبي السد القطري بالورود الحمراء لحظة دخولهم الفندق الذي سينزلون فيه.

وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن الدوحة تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.