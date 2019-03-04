المجلس الدستوري: على بوتفليقة تقديم أوراقه «حضوريا»

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نفى المجلس الدستوري الجزائري إمكانية تقديم عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ملف ترشح بوتفليقة نيابة عنه، وفق ما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل، منذ قليل. وتترقب الجزائر موعد إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، والمقرر له حتى منتصف ليلة اليوم الأحد (الواحدة صباح الإثنين بتوقيت مصر) فيما لا يزال الغموض يلف عودة الرئيس بوتفليقة من رحلته العلاجية في سويسرا، لتقديم أوراق ترشحه في الاستحقاق الأهم في البلاد.
ويلزم القانون الجزائري المترشح بالحضور بشخصه إلى المجلس الدستوري عند تقديمه ملف ترشحه، إذ تنص المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر على أنه "يكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام". وشهدت الجامعات الجزائرية، في العاصمة ومحافظات
ويلزم القانون الجزائري المترشح بالحضور بشخصه إلى المجلس الدستوري عند تقديمه ملف ترشحه، إذ تنص المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر على أنه "يكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام".
وشهدت الجامعات الجزائرية، في العاصمة ومحافظات أخرى، اليوم الأحد، مظاهرات طلابية ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الجزائر في "ولاية خامسة". (للتفاصيل)
وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن قوات الأمن منعت طلبة محتجين من الوصول إلى مقر المجلس الدستوري، الذي يتلقى طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة.
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