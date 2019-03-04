انت الان تتابع المجلس الدستوري: على بوتفليقة تقديم أوراقه «حضوريا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نفى المجلس الدستوري الجزائري إمكانية تقديم عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ملف ترشح بوتفليقة نيابة عنه، وفق ما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل، منذ قليل. وتترقب الجزائر موعد إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، والمقرر له حتى منتصف ليلة اليوم الأحد (الواحدة صباح الإثنين بتوقيت مصر) فيما لا يزال الغموض يلف عودة الرئيس بوتفليقة من رحلته العلاجية في سويسرا، لتقديم أوراق ترشحه في الاستحقاق الأهم في البلاد.

ويلزم القانون الجزائري المترشح بالحضور بشخصه إلى المجلس الدستوري عند تقديمه ملف ترشحه، إذ تنص المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر على أنه "يكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام". وشهدت الجامعات الجزائرية، في العاصمة ومحافظات

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