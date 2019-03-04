الان تتابع بالفيديو.. طالب “كفيف” يلعب كرة القدم بحائل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات تداول متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لطالب في إحدى مدارس حائل، يحمل زميله الكفيف، ليشاركه لعب كرة القدم. وانتشر المقطع على موقع “تويتر” ومواقع التواصل الاجتماعي، وحاز على إعجاب المئات من المتابعين، كما شارك في إعادة نشره المئات، ممن ثمنوا هذه البادرة الإنسانية بين الطالب وزميله فاقد البصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طالب “كفيف” يلعب كرة القدم بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.