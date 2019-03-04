أثارت حلقاته الجدل في السعودية.. إيقاف برنامج داود الشريان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد أسبوعين من انطلاقه، أعلنت قناة "SBC" السعودية، إيقاف برنامج "مع داود" الذي يقدمه الإعلامي السعودي داود الشريان، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.

البرنامج الذي لم يبث سوى 6 حلقات فقط، أثار لغطًا كبيرًا داخل الأوساط السياسية والشعبية في المملكة، على إثر القضايا الحساسة التي يناقشها.

وقبل أيام من إيقاف البرنامج، شن نشطاء ومغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة شرسة ضد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان؛ مطالبين باقالته.

وناقش البرنامج، الذي بدأ عرضه مطلع فبراير الماضي، خلال 6 حلقات، قضايا اجتماعية كان أبرزها هروب الفتيات، والأحياء العشوائية، وحلقة عن الأجنبيات المتزوجات من سعوديين، والعكس، وبرنامج أبشر.

إيقاف الشريان

وردَّ "الشريان" على الانتقادات التي وُجِّهت إلى برنامجه الجديد، قائلًا إن "الموضوعات التي تناولها، مثل المخدرات وهروب الفتيات، هي محاولة لتسليط الضوء على المشاكل داخل المجتمع".

وقال "الشريان" في لقاء مع برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، الأسبوع الماضي، إنَّ عرضه الإبر التي يتعاطاها الشباب بأحد الأحياء عبارة عن تسليط الضوء على وجود خلل من أجل مكافحتها.

وأضاف أن ما كتبه الناشط السعودي فايز المالكي عن البرنامج "غير صحيح"، مشيرًا إلى أن البرنامج أساسًا لم يغير اسمه وأن اسمه الصحيح "مع داود الشريان".

ترحيب سعودي

الملف الشائك#هروب_الفتيات_مع_داود



من إللي غرر بهنّ، ومن إللي شجعهنّ

ولمصلحة من.. دول ولا منظمات؟



الأحد 8 مساء عبر #SBC

سيتحدثن الهاربات بأنفسهنّ



والله لا يحرق قلوبنا على عيالنا#داود_الشريان اهلًا بالعراب في الشاشة من جديد #ماحنا_بساكتين #رجع_داود 🇸🇦💚🙏 pic.twitter.com/WmOWsc4fOX — #سلمان_المطيويع (@mutaiwee) February 17, 2019

ورحب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي السعوديين بوقف برنامج داود الشريان الذي يبث على قناة SBC السعودية.

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وأطلق المغردون هشتاق " #ايقاف_برنامج_داود_الشريان " عبر تويتر للمطالبة بتوقيفه بشكل كامل.

وكانت آراء السعوديون تظهر أنها غاضبة من بعد بث أي حلقة للبرنامج سابقاً، حيث كان يتناول الشريان قضايا هروب السعوديات والأجنبيات المتزوجات من سعوديين وقضية المخدرات والقتل والفن وغيرها.

حجاب المرأة

الاتهامات التي طالت البرنامج أهمها بأنّه "يشوّه صورة المجتمع السعودي".

وكان قد انتشر مقطع فيديو من حلقة استضاف فيها الشريان سيدة للحديث عن المرأة السعودية، وظهرت وهي ترتدي الحجاب، وبعد نهاية الحلقة خلعته ظنا منها أنّ الحلقة انتهت، الأمر الذي زاد من النقمة على الشريان واتُهم بأنّ برنامجه "فبركات إعلامية".

ودافع الشريان عن برنامجه، في لقاء مع قناة "العربية"، قائلا إن طبيعة البرامج هي محاولة محاولة تسليط الضوء على المشكلة وليس التشهير.

تطبيق أبشر

وخصص الشريان أحدث حلقة برنامجه لمناقشة تطبيق "أبشر" التابع لوزارة الداخلية السعودية، الذي أثار جدلا الفترة الماضية وإدعاءات بأن الهدف منه تعقب النساء السعوديات ومنعهن من السفر.

بينما قالت وزارة الداخلية إنها تعرب عن "استنكارها الشديد للحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة أبشر، الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها".

وسبق أن أثار الشريان الجدل بمناقشته لهروب الفتيات وعرض مخدرات على الهواء في برنامجه قال إنه حصل عليها من أحد الأحياء في الرياض.

جدير بالذكر أن الإعلامي "الشريان" بدأ بتقديم برنامج "ما حنا بساكتين" (نحن لنا ساكتون) على القناة السعودية بعد تحوّل كثير من المشاهدين السعوديين نحو القنوات العربية والأجنبية.

وتسعى قناة "إس بي سي" لاستعادة الجمهور عن طريق "الشريان" بهذا البرنامج، الذي بدأ أولى حلقاته بمناقشة ظاهرة هروب السعوديات من البلاد نتيجة تطبيق نظام الوصاية عليهن.