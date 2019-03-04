ساعة Apple watch الأكثر مبيعا في العالم

حافظت شركة أبل الأمريكية على مكانتها الرائدة في سوق الساعات الذكية؛ إذ يستحوذ منتجها Apple watch على نسبة 50.7% من المبيعات حول العالم.

وقالت شركة Strategy Analytics المختصة بتحليل سوق الأجهزة، في تقرير لها، إن Apple watch تحل في المرتبة الأولى كأكثر الساعات الذكية مبيعا، وتأتي خلفها سامسونج بـ13.2%، ثم شركة فيت بيت ثالثة بـ12.7%.

وسجّلت مبيعات الساعات الذكية حول العالم رقما قياسيا بلغ 18 مليون وحدة خلال عام 2018 بزيادة سنوية بلغت 56%.

ورصد موقع "بزنس إنسايدر" بعض الميزات التي يرغب المستهلكون في إضافتها بالجيل الجديد من ساعات Apple watch وهي:

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أبل قالت إنها تختبر هذه الميزة وتأمل في أن تكون جاهزة لإطلاق الساعة في عام 2020.

الساعة الحالية تعمل لمدة 3 أيام بعد الشحن بشكل كامل، ويأمل الزبائن في عملها لمدة 4 أيام.

لا تكشف الساعة عن حالة البطارية كما هو الحال في هاتف آيفون، ويرغب المستهلكون في إضافة هذه الميزة بالجيل الجديد من الساعات.