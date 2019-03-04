تحديث Android Pie يتسبب في مشكلة لمستخدمي سامسونج جالاكسي

حذر مستخدمو هواتف سامسونج جالاكسي Galaxy S9 وجالاكسي Galaxy Note 9 من مشكلة تتعلق بنظام تشغيل أندرويد الجديد المعروف بـAndroid Pie.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن التحديث الجديد Android Pie يقدِّم مجموعة من الميزات منها الواجهة الجديدة للأجهزة One UI وأدوات رفاهية رقمية وطريقة جديدة لعرض الإشعارات.
وأشار المستخدمون إلى أن ميزة Adaptive Battery الموجودة في التحديث الجديد، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمعرفة كيف تحب استخدام هاتفك تتسبب في استنزاف طاقة البطارية بشكل كبير.
وأوصوا بعدم تحديث الأجهزة بالإصدار الجديد من أندرويد والانتظار للحصول على إصدارات جديدة لتجنب أي مشاكل.
وقال أحد المستخدمين إن عمر البطارية انخفض بنسبة 50% تقريبا منذ تثبيت إصدار Android Pie.
ولفتت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن ما الذي يسبب مشكلة استنزاف البطارية، لكن يبدو أنه أمر يرتبط بواجهة One UI الجديدة، والتي صُمِّمت لتسهيل استخدام الهواتف الذكية الكبيرة بيد واحدة.
بعض المستخدمين ذكروا أن هذه المشكلة اختفت بعد 10 أيام تقريبا عندما تعلمت تقنية Adaptive Battery الجديدة أنماط استخدامك، وادعى آخرون أن إعادة ضبط المصنع بعد تثبيت تحديث Android Pie يحل المشكلة، لكن شركة سامسونج لم تؤكد ذلك.
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