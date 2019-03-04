نصائح لشد البطن بعد الولادة القيصرية

تعاني النساء من تشققات وترهلات البطن وزيادة الوزن بعد الولادة، لا سيما إن كانت قيصرية، إذ يحتاج البطن إلى تمارين رياضية خاصة بسبب طول مدة الشفاء من آلام الجراحة القيصرية، فيما تستطيع المرأة بعد الولادة الطبيعية ممارسة الرياضة بشكل أسرع، والحصول على نتائج مرضية في غضون شهرين من الولادة.

وقال الدكتور أحمد حشاد، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية الطب جامعة عين شمس المصرية، إن الجسد يعود إلى وضعه كما كان قبل الحمل بالولادة الطبيعية بنسبة 50%، لأن طلق الولادة يخرج أكبر جزء من المشيمة والماء إلى الخارج.

وأضاف حشاد، وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن الولادة القيصرية لا ينصح فيها بممارسة الرياضة إلا بعد مرور شهرين إلى 3 أشهر على الأقل، مقدما مجموعة من النصائح للنساء اللاتي خضعن للعمليات القيصرية؛ لشد البطن بعد الولادّة، وهي:

1- المشي البسيط مع الإبقاء على الظهر مشدودا ومستقيما، حتى يأخذ الجسد الوضع الصحيح لالتئام الجرح بعد مرور اليوم الأول على الولادة.

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2- تناول عصير التفاح؛ إذ يساعد على طرد الغازات وتخليص الجسم من الدهون المتكدسة حول البطن.

3- ممارسة تمارين البطن، ويفضل تحت إشراف متخصصين؛ لتجنب حدوث إصابة، فضلا عن ممارستها بعد مرور شهرين أو 3 أشهر على الولادة.

4- تناول طعام صحي ومفيد، إذ تستطيع الأم الرضاعة وفي الوقت نفسه لا يزيد وزنها، مثل الخضراوات والفاكهة والألبان قليلة الدسم.

5- شرب الكثير من الماء بمعدل 8 أكواب يوميا على الأقل.