أصبحت لعبة Modern Combat Blackout متاحة الآن وبشكل رسمي على أجهزة نينتندو سويتش بعد أن تم الإعلان عن إطلاقها قبل نحو شهر. لتكون فرصة للاعبين بالحصول على تجربة اللعبة على أجهزة نينتندو بعد أن كانت متاحة على منصات الهواتف الذكية.
وتتميز لعبة الرماية وإطلاق النار برسومها المتحركة المميزة بوجود قصة يتوجب على اللاعب السير عليها وتحقيق النجاح باستخدام مهاراته في التعامل مع الأسلحة الموجود. كما يمكن للاعبين الاختيار بين عدة أوضاع؛ منها اختيار الفئات القابلة للتخصيص، وضع متعدد اللاعبين عالي القوة، حملة فردية مكثفة، والتقدم الموحد باللعبة، بجانب وضع أدوات التحكم المخصصة وغيرها.
ستكون اللعبة متوفر على متجر نينتندو سويتش Nintindo eShop بسعر 19.99 دولارًا أمريكيًا.
التدوينة لعبة Modern Combat Blackout أصبحت متاحة رسميًا على نينتندو سويتش ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر لعبة Modern Combat Blackout أصبحت متاحة رسميًا على نينتندو سويتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.