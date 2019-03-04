دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة Modern Combat Blackout أصبحت متاحة رسميًا على نينتندو سويتش

أصبحت لعبة Modern Combat Blackout متاحة الآن وبشكل رسمي على أجهزة نينتندو سويتش بعد أن تم الإعلان عن إطلاقها قبل نحو شهر. لتكون فرصة للاعبين بالحصول على تجربة اللعبة على أجهزة نينتندو بعد أن كانت متاحة على منصات الهواتف الذكية.

وتتميز لعبة الرماية وإطلاق النار برسومها المتحركة المميزة بوجود قصة يتوجب على اللاعب السير عليها وتحقيق النجاح باستخدام مهاراته في التعامل مع الأسلحة الموجود. كما يمكن للاعبين الاختيار بين عدة أوضاع؛ منها اختيار الفئات القابلة للتخصيص، وضع متعدد اللاعبين عالي القوة، حملة فردية مكثفة، والتقدم الموحد باللعبة، بجانب وضع أدوات التحكم المخصصة وغيرها.

ستكون اللعبة متوفر على متجر نينتندو سويتش Nintindo eShop بسعر 19.99 دولارًا أمريكيًا.

التدوينة لعبة Modern Combat Blackout أصبحت متاحة رسميًا على نينتندو سويتش ظهرت أولاً على عالم التقنية.