دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف OnePlus7 بكاميرة أمامية منبثقة وكاميرة خلفية ثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.

تتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى شركة وان بلس في ترقب لإصدارها المميز هذا العام OnePlus7، واليوم كشف عن تسريبات مصورة للهاتف بتصميم الكاميرة المنبثقة وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

الكثير من الإصدارات المميزة التي كشف عنها رسمياً خلال الفترة الماضية من عمالقة تصنيع الهاتف، إلا أن شركة وان بلس تستعد لعقد مؤتمرها الخاص للإعلان عن إصدارها القادم من الهواتف الذكية OnePlus7.

وتشير التوقعات إلى أن وان بلس ستعلن عن هاتف OnePlus 7 في ربيع هذا العام، أو خلال الربع الثاني من 2019، حيث كشفت وان بلس عن اللمحات الأولى لمواصفات الهاتف الذي لا يأتي بتقنية الشحن اللاسلكي هذا العام.

وقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف OnePlus 7 يأتي بتصميم نتوء علوي في الشاشة، إلا أن التسريبات المصورة اليوم التي تضع اللمحات الأولى لتصميم الهاتف، تشير إلى أن OnePlus 7 سيأتي بتصميم الكاميرة المنبثقة، مما يدعم تصميم الهاتف بأبعاد أعلى في الشاشة وعرض أكبر بالتأكيد.

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أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف OnePlus 7 بحجم شاشة 6.5 إنش، كما تأتي جودة العرض أيضاً في هذا الإصدار FHD بلس أو بدقة 1080 في 2280 بيكسل.

التسريبات المصورة تؤكد أيضاً على أن هاتف OnePlus 7 يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية هذا العام، مع توقعات أن يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855، لكن لن يدعم هذا الإصدار الإتصال بشبكات الجيل الخامس، أيضاً يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع قدرة بطارية 4150 mAh.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف OnePlus7 بكاميرة أمامية منبثقة وكاميرة خلفية ثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.