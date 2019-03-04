شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 20 عبوة ناسفة و7 صواريخ محلية الصنع فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى بالعثور على 20 عبوة ناسفة مجهزة للتفجير فى محافظة كركوك. وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، إن القوات الأمنية عثرت على 20 عبوة مجهزة للتفجير و7 صواريخ محلية الصنع جاهزة للتفجير فى قرية المحمودية بمحافظة كركوك. وأضاف المصدر - الذى طلب عدم الكشف عن اسمه - أن الجهد الهندسى تمكن من تفكيك العبوات الناسفة.

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