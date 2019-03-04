إيران: لا توجد لدينا قوات عسكرية في سوريا

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن وجود إيران في سوريا استشاري ولا تملك معسكرات وقوات عسكرية فيها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
© AFP 2018 / ATTA KENARE
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "سنستمر في هذا الوجود ما دامت سوريا تطلب منا ذلك".
هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"صواريخ تسقط على رأسه".
وقال جعفري إن إيران لن تسحب قواتها من سوريا، ردا على تهديدات بنيامين نتنياهو لإيران، باستهداف قواتها في سوريا، حسب "رويترز".
وتابع جعفري: "ستبقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سوريا".
من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية قرار بريطانيا بحظر "حزب الله" اللبناني، وتصنيفها كحركة إرهابية.
وأكد أن "حزب الله یعد قوة مقاومة وقوة قانونیة ورسمیة بذلت أقصي جهودها لدعم الشعب والحكومة في لبنان ووحدة أراضیه واستقلاله، مضيفا أن "حزب الله لیس في لبنان فقط بل في سائر دول المنطقة أیضا تمكن عبر الوقوف إلى جانب جمیع الأحرار والساعین من أجل استقلال وأمن المنطقة من التصدي للقوي الإرهابیة التكفیریة مثل داعش، والكفاح ضدها وتقدیم تضحیات كبیرة وهو الیوم یحظي بشعبیة كبیرة لدى الرأي العام في لبنان والمنطقة".
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