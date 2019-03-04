توجيه سعودي عاجل بشأن ترجمة لفظ الجلالة إلى الإنجليزية

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ووجّه الفيصل باستبدال كلمة "GOD" في ترجمة لفظ الجلالة إلى اللغة الإنجليزية، بكلمة "ALLAH"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
© REUTERS / HANDOUT
كما تضمن توجيه الأمير خالد الفيصل، أن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك.
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