توجيه سعودي عاجل بشأن ترجمة لفظ الجلالة إلى الإنجليزية

ووجّه الفيصل باستبدال كلمة "GOD" في ترجمة لفظ الجلالة إلى اللغة الإنجليزية، بكلمة "ALLAH"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

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وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن هذا التوجيه يأتي استنادا إلى ما أشار إليه المفتي العام للمملكة بعدم جواز ذلك، كون أن الترجمة قد تحمل دلالات محرمة.

كما تضمن توجيه الأمير خالد الفيصل، أن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك.