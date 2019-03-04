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توجيه سعودي عاجل بشأن ترجمة لفظ الجلالة إلى الإنجليزية

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ووجّه الفيصل باستبدال كلمة "GOD" في ترجمة لفظ الجلالة إلى اللغة الإنجليزية، بكلمة "ALLAH"، بحسب صحيفة "عكاظ" .

© REUTERS / HANDOUT

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن هذا التوجيه يأتي استنادا إلى ما أشار إليه المفتي العام للمملكة بعدم جواز ذلك، كون أن الترجمة قد تحمل دلالات محرمة.

كما تضمن توجيه الأمير خالد الفيصل، أن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك.

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