خروج قطار عن مساره في مصر

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© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وأكدت هيئة السكة الحديد في بيان أنه "على الفور تم التنبيه بالاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي والاستعداد بالسكك البديلة وأن حركة القطارات لم تتأثر وتعمل بصورة طبيعية".
كما أكدت الهيئة أنه عند خروج القطار عن القضبان لم تحدث أي إصابات للركاب، وأنه على الفور استقدمت آلات الرفع وسواها لإزالة آثار الحادث، وأن حركة القطارات الأخرى لم تتأثر بالحادث ومستمرة بشكل طبيعي.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام على حريق محطة مصر المروع، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على أحد أرصفة المحطة وخروجه عن القضبان، ليقتل 22 شخصا ويصاب 43 آخرون.
ويفسر الخبراء كثرة حوادث القطارات في مصر، لتقادمها بالدرجة الأولى، فضلا عن العامل البشري الذي قد يتجسد في حالات إهمال وظيفي.
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