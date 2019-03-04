رئيس وزراء الجزائر السابق: لا أدري إذا كان بوتفليقة يدري أنه مرشح للرئاسة

ودعا ابن فليس بوتفليقة إلى سحب الترشح، متسائلا: "لا أدري إذا كان بوتفليقة يدري أنه مرشح للرئاسة"، وذلك في مداخلة هاتفية مع قناة " ".

وطالب باستبعاد الحكومة الحالية من المشهد السياسي وتشكيل حكومة من مستقلين ومن كفاءات، واستبعاد لجنة الانتخابات التي وصفها بلجنة "تزوير الانتخابات".

© REUTERS / CHARLES PLATIAU

وحذر رئيس الوزراء السابق من أن الجزائر "معرضة للمجهول"، وأن الأزمة السياسية فيها أكبر من الانتخابات، مشيرا إلى أن قوى غير دستورية استولت على صلاحيات بوتفليقة، هي التي تدير الأمور بدلا منه.

وعلى الرغم من تعهده بتقصير ولايته الرئاسية في حال فوزه، تظاهر مئات الشبّان، ليل الأحد، وسط الجزائر العاصمة وفي مناطق أخرى احتجاجا على تقديم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 18 أبريل/نيسان لولاية خامسة.

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وشهدت الجزائر، يوم الجمعة، مسيرات شعبية ضخمة، في العاصمة وعدة ولايات، احتجاجا على ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة على التوالي.

ومنعت السلطات محاولات المتظاهرين الوصول إلى محيط مقر الحكومة، وقصر المرادية الرئاسي، بعدما وضعت حواجز إسمنتية وشاحنات خراطيم المياه الساخنة، لمواجهة الاحتجاجات، كما أطلقت عليهم قنابل الغاز بكثافة.

وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي قال إنها جاءت تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد حراكا شعبيا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، لكن الأخير دعا سابقا في رسالة للجزائريين إلى "الاستمرارية" لتحقيق التقدم وسط تمسك أنصاره بترشيحه.