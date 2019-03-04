بالفيديو... السعودية تكشف عن سر متعلق بالهواتف الذكية حول العالم

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وأفصح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبد الله السواحة، أن 40% من المواد الأولية الداخلة في صناعة الأجهزة الذكية في العالم تم تصنيعها بواسطة السعودية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
© REUTERS / JASON LEE
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن شركة "آرم" التي تعود ملكيتها إلى "سوفت بنك" وصندوق رؤية السعودية، هي الشركة المصنعة لمعالجات الهواتف الذكية.
كما كشف الوزير السعودي أن 40% من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية يتم تصنيعها بواسطة شركة سابك".
وأشار عبد الله السواحة إلى أن "سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة بلغ حجمها 12 مليار دولار، بما تحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات، فيما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضعها ضمن الأسواق المصنفة أكثر نموا في العالم".
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