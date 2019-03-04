قرار قضائي ضد الرئيس اليمني ووزير خارجيته

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© AP Photo / Bebeto Matthews
كما قضت المحكمة في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل عبده راجح وبحضور وكيل النيابة القاضي عبد الله الكميم بتكليف النيابة العامة بالنشر عن المتهمين (عبد ربه منصور هادي، ومعين عبد الملك، وخالد اليماني) في صحيفة الثورة الرسمية وتكليفهم بالحضور خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر.
وأجلت المحكمة النظر في قضية المتهمين بجريمة الخيانة العظمى إلى السابع من أبريل/ نيسان المقبل.
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