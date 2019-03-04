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قرار قضائي ضد الرئيس اليمني ووزير خارجيته

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© AP Photo / Bebeto Matthews

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله": "قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، بالحجز التحفظي على أموال المتهمين بجريمة الخيانة العظمى والتخابر مع كيان العدو الإسرائيلي، العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها وتعيين حارسا قضائيا عليها وفقاً للقانون".

كما قضت المحكمة في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل عبده راجح وبحضور وكيل النيابة القاضي عبد الله الكميم بتكليف النيابة العامة بالنشر عن المتهمين (عبد ربه منصور هادي، ومعين عبد الملك، وخالد اليماني) في صحيفة الثورة الرسمية وتكليفهم بالحضور خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر.

وأجلت المحكمة النظر في قضية المتهمين بجريمة الخيانة العظمى إلى السابع من أبريل/ نيسان المقبل.

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