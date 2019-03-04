مصر تسعى لزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى ملياري قدم مكعب يوميا

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وذكر الملا، في مقابلة له اليوم الاثنين، مع جريدة "الشروق" المصرية، إن "صادرات مصر من الغاز الطبيعي تبلغ حاليا 1.1 مليار قدم مكعب يوميا، وستصل إلى ملياري قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري".
© AP Photo / Fernando Llano
وأضاف الملا أن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لأكثر من 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية هذا العام من 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا حاليا.
وقال الملا للصحيفة إن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في 2021-2022 وبدء التصدير في 2022-2023.
وتسعى مصر لتكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة وممرا لتصدير الغاز إلى أوروبا، وذلك عبر خطوط أنابيب تربط مصانع إسالة الغاز على ساحل المتوسط بمراكز الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.
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