عمر السومة يخرج عن صمته ويكشف سبب مشكلته مع المنتخب السوري (فيديو)

وقال السومة في لقاء حصري مع برنامج "صدى الملاعب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، إن سوء النوايا وعدم الاتحاد بين اللاعبين كانا أكبر أسباب خروج المنتخب السوري من تصفيات أمم آسيا 2019.

وكان المنتخب السوري خرج من دور المجموعات لكأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات في فبراير/شباط الماضي، بعد خسارتين أمام الأردن وأستراليا وتعادل أمام فلسطين.

وأضاف السومة، إن زميله أحمد الصالح، هو من تسبب في مشاكل المنتخب، والتي أدت للخروج المخيب من بطولة كأس آسيا الشهر الماضي في الإمارات.



شارة الكابتن

أكد النجم السوري، أنه لم يرغب بتسلم شارة قيادة منتخب نسور قاسيون ولكن المدرب هو الذي أصر على ذلك.

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وتابع: "الجماهير اتهمتني بالكثير من الأمور وأنني من افتعل المشاكل، لكن ليحققوا بالموضوع وليسألوا لماذا اعتزل أحمد الصالح دوليا بعد معسكر النمسا".



رسالة للجماهير السورية



ووجه السومة رسالة في ختام حديثه للجماهير السورية: "من شمت بنا وبالخسارة أقول لهم نحن نمثلكم جميعا 23، مليون، ونمثل أنفسنا ونمثل بلدنا سوريا، وأعتذر منكم ويبقى أملنا في تصفيات كأس العالم المقبلة".

واستطاع عمر السومة أن يحرز هدف تعادل فريقه أمام غريمه اتحاد جدة في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقع "تويتر"، مقطع فيديو للهدف العالمي الذي سجله السومة في شباك الاتحاد، معلقا عليه بكلة "بوشكاش" في إشارة منه لترشيحه للجائزة العالمية.

وسجل السومة الهدف من مقصية رائعة بعدما تسلم الكرة على صدره من خارج منطقة الجزاء ليقوم بعدها بإرسالها مقصية بقدمه اليسرى داخل شباك الاتحاد.