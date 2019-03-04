وزير خارجية قطر: مفاوضات شراء "إس-400" جارية ولا اتفاق بعد

الدوحة / الخليج 365
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، الإثنين، إن "المفاوضات لا تزال جارية" حول إمكانية شراء بلاده منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "إس-400" من روسيا، دون الوصول إلى اتفاق نهائي بعد.
وأوضح بن عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الدوحة، أن قطر "لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن مسألة إس-400".
وأضاف أن " فرقا فنية وخبراء يناقشون الآفاق المستقبلية للموضوع، ونحن بانتظار توصياتهم بشأن اتفاق التعاون الدفاعي مع روسيا".
من جهته، أعرب لافروف عن استعداد بلاده للنظر في أية طلبات من الجانب القطري لتوريد أسلحة روسية.
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