80 عاما على اكتشافه السعودية تفكر فيما بعد عصر النفط

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مثل اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية، واحدا من أهم الأحداث الاقتصادية ليس فقط للبلاد نفسها، بل على مستوى الأسواق العالمية النفطية خلال 80 عامًا تقريبًا.

دومًا ما تحمل الاكتشافات العلمية والاقتصادية أهمية كبيرة للدول التي استفادت منها، إلا أن بعض تلك الإنجازات والاكتشافات الاقتصادية، وبشكل خاص ما يتعلق منها بالنفط، تحظى بأهمية استثنائية على كل المستويات السياسية والاقتصادية. واليوم تحتفل المملكة بذكرى واحد من أهم اكتشاف النفط، الذي كان حدثًا تاريخيًا ليس فقط للسعودية، ولكن أيضًا للأسواق العالمية، التي استفادت من الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها أرامكو، ما منح الرياض قوة وحضورا قويا على الساحة الدولية في الاقتصاد والسياسة.

اكتشاف النفط بدأت القصة بمحاولة مؤسس السعودية، الملك عبد العزيز آل سعود، بتوفير سبل مختلفة لتنويع مصادر الدخول الاقتصادية للبلاد، والتي كانت تعتمد بصفة شبه رئيسية على التجارة والصناعات البسيطة وتربية المواشي والزراعة. ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم على الناقلات السعودية وبالإضافة إلى الحج والعمرة، سعت

اكتشاف النفط بدأت القصة بمحاولة مؤسس السعودية، الملك عبد العزيز آل سعود، بتوفير سبل مختلفة لتنويع مصادر الدخول الاقتصادية للبلاد، والتي كانت تعتمد بصفة شبه رئيسية على التجارة والصناعات البسيطة وتربية المواشي والزراعة. ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم على الناقلات السعودية وبالإضافة إلى الحج والعمرة، سعت السعودية إلى تحويل مسارات اقتصادها، لتجد في اكتشاف النفط بمثل هذا اليوم عام 1938 الوسيلة الأقوى لزيادة دخولها الاقتصادية، خاصة أن ذلك تزامن مع زيادة الطلب العالمي قبل الحرب العالمية الثانية، الذي استمر إلى ما بعد ذلك. ولم يكن تدفقات الإنتاج النفطي وليدة اللحظة في المملكة، حيث سبقها العديد من المحاولات الفاشلة، كان أبرزها حينما طلب الملك عبد العزيز آل سعود الحصول على دعم مالي بقدر 500 ألف جنيه أسترليني من الحكومة الملكية في بريطانيا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب لندن. التعاون الأمريكي التعاون الأمريكي بدأت المحاولات الحقيقية للسعودية لاكتشاف النفط، عندما وقع الملك عبد العزيز آل سعود في مايو 1933 اتفاقية الامتياز، التي سمحت للشركات الأمريكية بالتنقيب عن النفط داخل الأراضي السعودية، وكانت شركة "ستاندرد كاليفورنيا" أول من تولى عمليات البحث في المملكة. Advertisements ليست السعودية.. من يقف وراء انخفاض أسعار النفط؟ وتوالت بعد ذلك مجموعة كبيرة من الشركات الأمريكية، التي قامت بأبحاث وعمليات مسح كاملة أظهرت أن هناك العديد من المناطق التي تمتلك كميات كبيرة من النفط الخام داخل المملكة. ونجحت عمليات التنقيب في اكتشاف أول آبار النفط بالسعودية بمنطقة الدمام، وكان للبدو دور هام في تعريف الجيولوجيين الأمريكيين بالمنطقة بشكل رئيسي، حتى عام 1935، ثم بدأوا بعد ذلك في الاعتماد على الخرائط التي قاموا بإعدادها سلفًا للمناطق المرجح امتلاكها للبترول، وفي 3 مارس من عام 1938 بدأت بئر الدمام في إنتاج 1.585 برميل في اليوم على عمق 1.5 كيلومتر تقريبًا. بين صعود وهبوط.. كيف يتأثر السوق المحلي بأسعار «البترول» العالمية؟ تطوير الطاقة تطوير الطاقة الذراع النفطية الكبرى للسعودية، والذي يتمثل في شركة أرامكو العملاقة، كان دومًا حريصًا على التطوير والاستثمار في العديد من المواقع خارج المملكة، وهو الأمر الذي أتت ثماره بعد أن ضخت الشركة أموالها بشكل رئيسي في عدد من المصافي الآسيوية في الهند وباكستان والصين وغيرها، بالإضافة إلى توسيع نطاق عملها داخل الولايات المتحدة بالاستثمار في مجموعة من المصافي الساحلية. إيران تهدد من يمس حصتها بسوق النفط.. وترامب يلجأ للسعودية واعتمدت السعودية لسنوات طويلة على الإيرادات النفطية، إلا أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016، وضعت ملامح تطوير الطاقة في المملكة، حيث دخلت الرياض في شراكة مع مؤسسة "سوفت بنك" اليابانية لبناء واحدة من أكبر مزارع الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وذلك في إطار الخطط السعودية لتنويع مصادر الطاقة والدخول الاقتصادية في البلاد. وتواصل السعودية تنفيذ رؤية 2030 الشاملة، التي لا تهدف فقط لتنويع مصادر الدخول الاقتصادية، لكن أيضًا إحداث تغيرات اجتماعية غير مسبوقة في البلاد.

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