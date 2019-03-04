أبل تطرح سماعات Airpods 2 نهاية مارس

تسعى شركة أبل الأمريكية إلى إطلاق سماعات الجيل الثاني Airpods 2 في مؤتمر صحفي في 29 مارس الجاري، بالإضافة إلى أجهزة آيباد رخيصة الثمن. وكشفت مجلة فوربس الأمريكية عن أن سماعة Airpods 2 ستأتي بإضافات وتحديثات، أبرزها سيكون إمكانية شحن البطارية بشكل كامل خلال 15 دقيقة فقط واستخدامها لمدة 24 ساعة، إلى جانب مستشعرات لمراقبة صحة المستخدم. يذكر أن السماعات الحالية يمكنك شحنها لمدة 15 دقيقة لتمنحك استخداماً يصل إلى 3 ساعات فقط. وبالنسبة لتصميم السماعة فذكر موقع BGR التقني أن التصميم سيتغير بشكل طفيف، ويأتي بحجم أكبر إلا أن ذلك لن يكون ملحوظا، ولم تذكر تفاصيل أخرى عن السماعة الجديدة ولا سعرها.

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