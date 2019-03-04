ممارسة تمارين الرقبة تساعد في مكافحة "النص العنقي"

تعتبر متلازمة النص العنقي مصطلحاً جديداً يُستخدم لوصف الإصابة المتكررة بالإجهاد وألم الرقبة الناجم عن الإفراط في متابعة الأجهزة المحمولة يدوياً أو إرسال رسائل نصية عبر هذه الأجهزة لفترات طويلة.

ولوحظ أن مستخدمي الهواتف المحمولة يقضون نحو 5 ساعات يومياً ينظرون إلى الهواتف، ما يؤدي إلى آلام وأوجاع حادة تسمى "النص العنقي"، ويتوقع الباحثون في جامعة هارفارد الأمريكية الطبية أن 7 من كل 10 أشخاص سيعانون من آلام الرقبة في مرحلة ما من حياتهم.

ويؤدي النظر إلى الأسفل لفترات طويلة إلى ضغط وشد العضلات، ونسيج الأوتار والأربطة أمام الرقبة، وإطالة العضلات، والأوتار، والأربطة خلف الرقبة، ما يُسبب آلام الرقبة، ولا يبدو التخلص من الأجهزة النقالة حلاً واقعياً، لذلك توصي الدكتورة آشا توماس، المدير الطبي في "دكتور أون كول"، شركة الخدمات الطبية التي تُقدم خدمات الرعاية الصحية للمنازل والفنادق على مدار الساعة بالإمارات، بممارسة عادات سليمة للوقاية من الآلام والأوجاع المرتبطة بمتلازمة النص العنقي، ومن أهمها:

1- رفع الهاتف إلى مستوى العين

2- استخدام الهاتف في فواصل زمنية

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3- الحفاظ على وضعية سليمة للجلوس والوقوف

4- ممارسة تمارين الرقبة

5- المحافظة على اللياقة البدنية

6- تناول وجبات غذائية متوازنة

وفيما يعتبر معظم الناس أن متلازمة النص العنقي ليست مرضاً خطيراً، يوصي الخبراء بضرورة استشارة أخصائي العمود الفقري في حالة استمرار الألم، وعدم الاستعانة بأي أدوية ذاتياً، حيث يقوم الأخصائي بوصف أدوية الألم، وحقن المسكنات في مفصل الفك أو نقطة التوتر ليشعر المريض بالراحة من ألم متلازمة النص العنقي.