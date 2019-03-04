إعدام كلبين هاجما سائحين فرنسيين في جزيرة أسترالية

أعلنت السلطات الأسترالية، الأحد، القضاء على كلبين من نوع "دنجو" إثر مهاجمتهما سائحة فرنسية وابنها بجزيرة فريزر، في هجوم هو الثاني خلال شهر في هذا الموقع السياحي.

وأوضح فريق المعاونين الطبيين أن الضحيتين كانتا قد ترجلتا للتوّ من السيارة في جزيرة فريزر الأسترالية المدرجة في قائمة التراث العالمي بولاية كوينزلاند الساحلية عندما تواجهتا مع الكلاب، الخميس.

وقال مايكل أوجوستوس، الناطق باسم خدمات الإسعاف في كوينزلاند، إن السائحة وابنها استولى عليهما الذعر وركضا صوب المركبة، فقامت الكلاب بملاحقتهما ومهاجمتهما.

وأضاف أن المرأة تعرضت لإصابة طفيفة، في حين أُصيب الصبي بجروح بليغة في ساقيه وذراعيه ووجهه، ونُقلا إلى المستشفى وحالتهما مستقرّة.

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وأمسك عناصر من خدمة المتنزهات والحياة البرية في كوينزلاند، الجمعة، بكلب شارك في الهجوم وقضوا عليه، وقتلوا كلباً آخر، الأحد، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة المحلية المعنية بالبيئة.

وفي يناير/كانون الثاني، هاجم كلب صبياً في الـ6 من العمر في جزيرة فريزر التي تعدّ أكبر جزيرة رملية في العالم، وتستقطب السياح بشواطئها الخلّابة وكلابها من نوع "دنجو".

وغالباً ما تحذّر السلطات الزوّار من هذا الصنف من الكلاب البرية المنتشر في أستراليا وتطلب منهم الإحجام عن الركض وإطعام الحيوانات وإبقاء الأولاد على مقربة من الأهالي.