الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم في محيط الحرم الإبراهيمي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس الأحد، حاجز “أبو الريش” العسكري المقام قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ونصبت خيامًا في ملعب المدرسة الإبراهيمية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز ومنعت المواطنين من الوصول إلى منازلهم الواقعة في محيط الحرم الإبراهيمي، بالتزامن مع انتشار مكثف لجنود الاحتلال في المنطقة.

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وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت خيامًا في ساحة ملعب المدرسة الإبراهيمية، الكائنة في منطقة السهلة جنوب الحرم الإبراهيمي الشريف، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات والاعتداءات من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال تأتي في إطار تضييق الخناق على سكان البلدة القديمة ومؤسساتها، بهدف الاستيلاء عليها وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية قرب الحرم الإبراهيمي.

يذكر أن ساحة ملعب المدرسة التي يعمل الاحتلال على تهويدها، والمعروفة من قبل أهالي الخليل بـ”البستان”، تعود ملكيتها لوقف تميم بن أوس الداري، وهي لورثة الشيخ رجب، والحاج سعيد بيوض التميمي، ومؤجرة منذ عقود لدائرة معارف بلدية الخليل.

رام الله – (أ ش أ)

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