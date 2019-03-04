دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي قرار حاسم من يوتيوب بشأن لعبة مومو المثيرة للجدل

عادت مقاطع تحدي مومو تثير غضب الكثيرين مؤخرًا على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد انتشارها بكثافة على الفيديوهات الخاصة بالأطفال على موقع يوتيوب، مما جعل موقع مشاركة الفيديوهات الأشهر يصدر قرارًا حاسمًا بشأن هذه المسألة المثيرة للجدل.

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فوفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية، فقد قرر مسئولو يوتيوب حظر الإعلانات الخاصة بلعبة مومو من كل الفيديوهات التي يعرضها الموقع، خاصة وأن هذه الإعلانات كانت توضع كروابط للظهور ليس فقط في فيديوهات الأطفال، بل أيضًا من خلال قنوات إعلامية كبيرة.

وقال مسئولو يوتيوب أن أي محتوى على الموقع يضم مومو، يُعتبر انتهاكًا لإرشادات المحتوى الصديقة للمُعلن في يوتيوب، وبالتالي لن يكون قادرًا على تلقي الإعلانات، بما تتضمن مقاطع الفيديو الإخبارية.

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وكان تحدي مومو قد اجتاح موقع يوتيوب خلال الفترة الأخيرة، وهو عبارة عن شخصية لها شكل مخيف، تظهر على هيئة فتاة ذات عينين بارزتين وشعر كثيف وابتسامة مرعبة، حيث تقوم باستهداف الصغار والمراهقين، وتطلب منهم تنفيذ تحديات خطيرة، قد تودي بهم في النهاية إلى الانتحار.

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