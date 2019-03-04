شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى السعودى يتسلم جائزة التميز البرلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم رئيس مجلس الشورى السعودى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس الأحد، جائزة التميز البرلمان من الاتحاد البرلماني العربى، وذلك أثناء أعمال المؤتمر الـ 29 للاتحاد المنعقد حاليا فى عمّان، بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية.

قام بتسليم الجائزة، رئيس الاتحاد البرلماني العربي للدورة الماضية رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي للدورة الحالية رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، وذلك تقديراً لإسهامات "آل الشيخ" وإنجازاته البرلمانية المتميزة في تفعيل أعمال الاتحاد البرلماني العربي وترسيخ الشورى والعمل البرلماني والمؤسساتي

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واعتبر "آل الشيخ" الجائزة، تقديراً من الاتحاد البرلماني العربي لدور المملكة العربية السعودية، وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مثمناً الجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك بما ينعكس إيجاباً على الشعوب العربية.