انت الان تتابع بعد تلويح ليبرمان.. غزة على موعد مع حرب رابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاحتلال الإسرائيلي شن ثلاث حروب ضد غزة، لأهداف زعمت إسرائيل أنها تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية تجاه بلداتها، وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية التي تعرض أمنها للخطر.

قطاع غزة الذي يُعرف بأنه أكثر المناطق كثافة للسكان في فلسطين والذي يقطنه نحو 2 مليون فلسطيني، تعرض لأكثر من عدوان عسكري إسرائيلي جوي وبري على مدار السنوات الماضية، إلا أن الاحتلال يبدو أنه ما زال يصر على إيقاع المزيد من الخسائر سواء البشرية أو المادية داخل هذا القطاع. وشهدت غزة في الفترة بين 2002 حتى 2014 ثلاث حروب شرسة راح ضحيتها الآلاف بين شهيد ومصاب، واشتركت الحروب الثلاث في أن الأهداف المعلنة للحرب من جانب الاحتلال كانت هي القضاء على منظومة الصواريخ التي يتم إطلاقها من قطاع غزة.

كما زعمت إسرائيل أن ضمن أهدافها القضاء على شبكة الأنفاق التي يتم استخدامها في تهريب السلاح إلى القطاع، غير أن هناك أهدافا أخرى غير معلنة، تردد على لسان الخبراء ومراقبين. ومنذ تأسيسها في عام 1948، خاضت إسرائيل سبع حروب وثلاث انتفاضات فلسطينية، وسلسلة من الصراعات المسلحة ضمن صراع أكبر بين العرب وإسرائيل،

كما زعمت إسرائيل أن ضمن أهدافها القضاء على شبكة الأنفاق التي يتم استخدامها في تهريب السلاح إلى القطاع، غير أن هناك أهدافا أخرى غير معلنة، تردد على لسان الخبراء ومراقبين.

ومنذ تأسيسها في عام 1948، خاضت إسرائيل سبع حروب وثلاث انتفاضات فلسطينية، وسلسلة من الصراعات المسلحة ضمن صراع أكبر بين العرب وإسرائيل، ويبدو أنها لا تزال ترغب في خوض المزيد من الحروب حيث ترى أن بقاءها مرتبط باستمرار الصراعات والحروب.



حرب رابعة

ففي تصريحات استفزازية، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي المقال، أفيخدور ليبرمان اليوم الأحد، أنه من الضروري شن حرب رابعة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لكسر إرادتهم قبل الدخول في أية عملية سلام، حسب زعمه.

إعادة «باراجواي» سفارتها إلى تل أبيب انتصار لفلسطين وصفعة للاحتلال



وقال ليبرمان، إن ”الحرب التالية هي الرابعة، وإذا قلت إنه لا مفر منها فيجب أن نجعلها حربًا رابعة وأخيرة"، وفق ما ذكرت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ العبرية.

ليبرمان أضاف "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق هدوء قابل للاستمرار في قطاع غزة، لكن بشرط أن تُكسر إرادتهم وإيمانهم وأملهم في أنهم سيلقون بنا في البحر يومًا ما".



ويرى محللون أن ليبرمان هنا يعبر عن حقيقة ما يفكر به العدو الإسرائيلي في التعاطي مع الشعب الفلسطيني وقضيته، فهو يرى أنه لا يمكن عقد اتفاق مع الفلسطينيين إلا إذا كانوا في حالة ضعف واستسلام، وليس لديهم القدرة على التفكير خارج إطار الضعف والهوان، وعلى هذا الأساس تم توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولهذا لم تقم دولة أوسلو خلال خمس سنوات كما هو مخطط لها، ولا خلال ربع قرن، والحديث الآن يدور عن حل اقتصادي لا علاقة له بحل الدولتين، حسب "إذاعة الأقصى".

من جانبه رأى المحلل السياسي عصام شاور، تحت عنوان "هلوسات ليبرمان" أنه "رغم أن ما يقوله ليبرمان مجرد هلوسات ولكن لا بد للقيادة الفلسطينية أن تعي كيف يفكر قادة الاحتلال، لا بد أن نكون على يقين أن الاحتلال الإسرائيلي لن يمنحنا دولة ولا حق تقرير المصير، فضلا عن سماحها بعودة اللاجئين، لا بد للقيادة الفلسطينية أن تدرك قبل فوات الأوان أن الوحدة الفلسطينية أولى من اللقاء مع العدو الإسرائيلي والعودة إلى طاولة المفاوضات، أما ليبرمان فسيدرك أنه مجرد دخيل على هذه الأرض ولن يطول به المقام.

جرائم حرب

تلويح ليبرمان بحرب جديدة على غزة، جاء بعد تقرير للأمم المحدة، التي أكدت خلاله أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في المحافل الدولية وذلك انسجاما مع مبادئ القانون الدولي.

Advertisements

هل تُعيد صفقة القرن «سلام فياض» إلى المشهد الفلسطيني؟



اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في فلسطين، وصفت التقرير بأنه "هام جدا"، وسط ترحيب فلسطيني بتقرير أممي حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة.



النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية أكد أن قيام المجتمع الدولي بالعمل على إلزام الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن غزة هو ركيزة أساسية، وبداية لتحسن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمتدهورة جراء 12 عاما من الحصار، بالإضافة إلى ثلاث حروب خطيرة لا زالت آثارها مستمرة حتى الآن، متسائلا "هل سيمر هذا التقرير كما التقارير السابقة؟ أم سيتم إحالته للجنائية الدولية؟".

كما رحبت السلطة الفلسطينية بتقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة وفي سياق مسيرات العودة الكبرى، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ثلاثة حروب

جيش الاحتلال شنّ ثلاث حروب ضد قطاع غزة، لأهداف زعمت إسرائيل أنها تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية تجاه بلداتها، وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية التي تعرض أمنها للخطر.

الحرب الأولى اندلعت في 27 ديسمبر عام 2008، حيث شنّت إسرائيل حربا على قطاع غزة، أسمتها "الرصاص المصبوب"، فيما أطلقت عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسم "حرب الفرقان".

وكانت تلك "الحرب"، هي الأولى التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، واستمرت لـ"21" يوما، وانتهت في يناير 2009 .



واستخدمت إسرائيل، أسلحة غير تقليدية ضد الفلسطينيين العزل، كان أبرزها قنابل الفسفور الأبيض، واليورانيوم المخفف، الذي ظهر على أجساد بعض القتلى، وفق تقارير صادرة عن خبراء ومراكز حقوقية ومؤسسات أوروبية، بحسب "الأناضول".

وقعت الحرب الثانية في 14 نوفمبر 2012، وأطلق الاحتلال عليها اسم "عامود السحاب"، فيما سمتها حركة حماس "حجارة السجيل"، واستمرت لمدة 8 أيام.

وبدأت الحرب عقب اغتيال إسرائيل لأحمد الجعبري قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في اليوم نفسه، تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية المصغرة للشؤون الأمنية الإسرائيلية (كابينت).

قطع المعونات عن فلسطين.. «ابتزاز» أمريكي لتحقيق مآرب سياسية

أما الحرب الثالثة فشنها الاحتلال في 7 يوليو 2014، حيث شنت إسرائيل حربها الثالثة على قطاع غزة، وسمتها "الجرف الصامد"، فيما أطلقت عليها حركة (حماس) اسم "العصف المأكول".



وعلى مدار "51 يومًا" تعرض قطاع غزة، لعدوان عسكري إسرائيلي من الجو والبر تسبب في استشهاد 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً.

وما زال العدوان الإسرائيلي مسلسلا لا تنتنهي حلقاته من خلال ممارسات الاحتلال اليومية في حق الفلسطينيين من اعتقال وقتل وهدم.