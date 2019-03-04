بالصور| 23 قتيلًا وعشرات المصابين.. إعصار ألاباما يحصد أرواح الأمريكيين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ارتفع عدد ضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية ألاباما الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، إلى 23 قتيلًا.

وقالت السلطات الأمريكية إن ما لا يقل عن 23 شخصا، بعضهم أطفال، لقوا حتفهم بعد أن اجتاح إعصار مقاطعة لي كاونتي، أمس الأحد مضيفة أن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى فيما يبحث عمال الإنقاذ وسط أنقاض المنازل المدمرة.

وقضى عمال الطوارئ ليلة صعبة في انتشال القتلى والمصابين من تحت أنقاض المنازل والمباني في المقاطعة التي تضم مدينة أوبيرن كبرى مدن الولاية.

وقال جاي جونز قائد شرطة لي كاونتي خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية "يكمن التحدي في الحجم الضخم للأنقاض حيث تقع جميع المنازل... لا أتذكر أنني رأيت هذا الحجم من قبل".

وأضاف جاي جونز: "بلغ العدد الآن 32، للأسف أعتقد أن هذا العدد سيرتفع".

وأوضح الطبيب الشرعي للمنطقة بيل هاريس لشبكة ”ام اس ان بي سي“ أن بين الضحايا عددًا من الأطفال.

من جهته، تحدث جونز لقنانتين محليتين تابعتين لشبكتي ”سي بي اس“ و“ان بي سي“ عن عدد من المفقودين ونقل آخرين إلى مستشفيات بعضهم مصابون ”بجروح خطيرة جدًا“.

وأوضح أن الإعصار قطع كيلومترات وأدى إلى دمار ”كارثي“ على شريط عرضه 400 متر على طول مساره.

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وكانت الحصيلة السابقة للضحايا تبلغ 14 قتيلاً.

وقالت مرديث ستون المتحدثة باسم شركة جورجيا باور إن العواصف اقتلعت أشجارا ودمرت منازل في ولاية جورجيا المجاورة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 21 ألف مشترك.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه لأهالي الضحايا.

وكتب في تغريدة أن "الأعاصير والعواصف كانت عنيفة وقد تحدث أخرى، إلى عائلات وأصدقاء الضحايا وإلى الجرحى، ليبارككم الله جميعا".

ودعا الرئيس الأمريكي سكان ألاباما والمناطق الأخرى التي تضررت جراء العواصف إلى أن يكونوا "حذرين وآمنين".

وتحدث مسؤول الشرطة عن إعصار واحد، لكن إدارة الأرصاد الجوية قالت إن عددًا من الأعاصير ضربت المنطقة، بينما ذكرت شبكة ”سي ان ان“ أن إعصارين حدثا في منطقة لي بينما سجل "عشرة أعاصير على الأقل" في ألاباما وجورجيا الأحد.

وفي ألاباما، قال بيل هاريس الطبيب الشرعي لمقاطعة لي كاونتي إن عدد الوفيات قد يرتفع.

وقال هاريس خلال مقابلة مع صحيفة برمنجهام نيوز مساء الأحد "ما زلنا ننتشل الأشخاص من تحت الحطام... سنظل هنا طوال الليل".

وقال مركز إيست ألاباما الطبي في أوبليكا في بيان إنه يعالج أكثر من 40 شخصا أصيبوا في الإعصار وإنه يتوقع استقبال المزيد.

وأضاف أنه تم إرسال بعض المرضى إلى مستشفيات أخرى.